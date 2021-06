Carabinieri: cerimonie in Sardegna per 207 anni fondazione

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - Oggi a Cagliari e in tutti i capoluoghi di provincia è stato celebrato il 207/o anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri.

Tutte le cerimonie si sono tenute in forma ridotta a causa dell'emergenza legata al coronavirus.

A Sassari, nel Comando provinciale dei Carabinieri di Sassari, alla presenza della prefetta Maria Luisa D'Alessandro, è stato fatto il bilancio dell'attività di prevenzione e repressione della criminalità, che ha visto portare a termine importanti operazioni, fra le quali l'operazione "Malesya", del Nucleo Investigativo provinciale, con l'arresto di 39 persone per spaccio di eroina e cocaina, soprattutto nel centro storico del capoluogo; l'operazione "Badde Tulva" della Compagnia di Bonorva, con l'esecuzione di 4 arresti tra Thiesi e Ittiri per spaccio e ricettazione; l'operazione "Bella Vita" della Compagnia di Valledoria, con 5 arresti per spaccio in concorso nella bassa valle del Coghinas; l'operazione "Platinum", condotta in collaborazione con la DIA nazionale da parte della Compagnia di Alghero, con l'arresto di 10 persone in Sardegna, legate al clan 'ndrangheta dei Giorgi, che avevano eletto la cittadina costiera base delle loro attività di narcotraffico internazionale. (ANSA).