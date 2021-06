Cagliari, open day virtuale per scegliere l'asilo nido

(ANSA) - CAGLIARI, 05 GIU - Apertura del bando per l'iscrizione agli asili nido, nidi comunali o convenzionati, sempre più vicina.

E si rinnova online l'appuntamento con l'open day. Obiettivo: consentire alle famiglie di conoscere e scegliere meglio le strutture e l'offerta educativa per i loro piccoli da 3 a 36 mesi.

"Abbiamo garantito - ha spiegato questa mattina in conferenza stampa il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu - per la prima volta dal 2019, l'inserimento di tutti i bambini negli asili e cercheremo di continuare a farlo nonostante le difficoltà di bilancio".

Ci sono delle novità. "Per la prima volta abbiamo istituito nel sito internet del Comune - ha poi puntualizzato Rita Dedola, assessora alla pubblica istruzione - una sezione dedicata agli Asili Nido. È un servizio fornito a tutti i genitori, che consente di fare accesso virtuale a tutte le strutture, nidi e micronidi".

Attraverso la rete si può fare un giro virtuale all'interno delle strutture educative, una trentina in tutto. In ogni momento, le famiglie possono così conoscere l'offerta di ciascun nido o micronido e la composizione delle equipe educative. Ma anche, sapere se le cucine sono interne e se utilizzano prodotti biologici, se ci sono sezioni di lingua inglese e se sono previsti centri estivi.

Le iscrizioni dei bimbi 3/36 mesi partiranno da lunedì 7 e resteranno aperte sino al 30 giugno: i nuovi nati potranno essere iscritti agli asili nido e micro nidi, durante il corso di tutto l'anno educativo. (ANSA).