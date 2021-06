Vaccini: oltre 15mila dosi in Sardegna, record a Cagliari

Con l'arrivo delle prime scorte di Pfizer e Modena (ne sono attese 100mila a settimana per tutto giugno) riprende il ritmo la campagna vaccinale anti Covid19 in Sardegna. Ieri sono stati somministrati 15.550 dosi che portano a 942.294 le inoculazioni effettuate dall'avvio della campagna su 1.117.320 consegnate dalla struttura commissariale (l'84,3%).

Inoltre si registra un record di dosi nei due hub vaccinali cagliaritani all'interno della Fiera con 3400 vaccini tra prime dosi e richiami di Pfizer, AstraZeneca e Moderna., e grazie all'Astranight (dalle 19 alle 24) organizzato da Ats Sardegna e nel quale sono stati vaccinati 1300 docenti delle scuole superiori e medie che hanno ricevuto la seconda dose. Complessivamente nell'Isola il 41,37% della popolazione ha avuto la prima dose o la monodose Janssen, mentre il 16,4% ha avuto anche la seconda dose.

E da oggi alle 18 parte la prenotazione per la fascia d'età 16-39 anni: circa 250-260 mila "giovani" per i quali potrebbe essere organizzati altri Open Day dopo che sono state rimpinguate le scorte di Pfizer e Moderna. Per potenziare il numero dei posti e incrementare la disponibilità nelle agende degli hub e dei centri di vaccinazione della Sardegna, le prenotazioni per le nuove fasce d'età, previste inizialmente per le 12, infatti, saranno possibili solo questa sera. "Uno slittamento di qualche ora reso necessario per poter massimizzare l'offerta alla nuova platea sin dall'avvio della nuova fase", spiega la Regione.

Intanto eventi come l'Astranight per i docenti impegnati negli scrutini, potrebbero essere dedicati soprattutto per i 17-128enni alle prese con gli esami di maturità.