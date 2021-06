Slitta al 2022 concerto di James Blunt alla Forte Arena

E' stato rimandato al 2022 il concerto di James Blunt alla Forte Arena di Santa Margherita di Pula, previsto per il 7 agosto 2021. I biglietti venduti rimarranno validi per la nuova data che sarà comunicata nei prossimi mesi.

Poco dopo la notizia dell'uscita del suo sesto album in studio "Once Upon a Mind" a ottobre, Blunt aveva annunciato il suo nuovo tour in Europa, che però è stato condizionato dalla pandemia che aveva costretto l'artista a rinviare le esibizioni nel 2020, come appunto quella di Pula, già fissata per il 27 luglio dello scorso anno.

Ora un nuovo rinvio, sempre per motivi legati all'emergenza Covid-19.