Liquami in porto Arbatax,indagati 4 dipendenti gestore idrico

Quattro dipendenti del gestore idrico della Sardegna, Abbanoa Spa, tra dirigenti e funzionari, sono indagati dalla Procura di Lanusei per concorso in danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, per condotte che hanno deteriorato, reso in tutto o in parte inservibili gli impianti del depuratore del Comune di Tortolì, gestito dal Consorzio Industriale Provinciale Ogliastra, che a fronte dei controlli sulla qualità delle acque ha ricevuto una sanzione amministrativa per superamento dei limiti di escherichia coli, 10 volte di più dei parametri di legge. I quattro, hanno ricevuto un avviso di conclusione indagini nell'ambito dell'inchiesta "Dirty Water" condotta dalla Guardia di Finanza e coordinata dal Pm di Lanusei Gualtiero Battisti per lo "sversamento illegale di liquami fognari all'interno del porto di Arbatax che, da diversi anni, contaminava l'ambiente marino circostante".