Casa dello spaccio a Cagliari, 3 arresti e 17enne nei guai

Utilizzavano la loro abitazione come centrale operativa per lo spaccio di droga, facendosi aiutare per lo smercio delle dosi anche da minorenni. Lo hanno scoperto i 'Falchi' della Squadra mobile di Cagliari che ieri hanno messo fine alla loro attività. Ai domiciliari sono finiti Andrea Matta, 63 anni, il figlio Simone di 26 anni, e un 20enne.

Affidata ai familiari una ragazzina di 17 anni. L'operazione è scattata ieri sera in via Firenze. I poliziotti sapevano dell'attività di spaccio in un appartamento. Hanno atteso fuori dalla palazzina e hanno bloccato il 20enne e la ragazzina appena usciti dallo stabile. Perquisendoli hanno recuperato 24 dosi di marijuana già confezionate, per un peso complessivo di 37 grammi, un bilancino, materiale per il confezionamento e 130 euro.

Gli agenti hanno fatto scattare anche la perquisizione dell'appartamento dove si trovavano padre e figlio sequestrando altre 69 dosi di marijuana e 6 di hascisc.