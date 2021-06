Turismo:apre in sicurezza il Pullman Timi Ama di Villasimius

Riparte la stagione estiva del Pullman Timi Ama di Villasimius. L'hotel a 5 stelle sulla spiaggia, non lontano dall'area marina protetta di Capo Carbonara, ha ottenuto la certificazione Allsafe a garanzia dell'applicazione dei protocolli di igiene e sicurezza tra i più rigorosi nel settore dell'ospitalità. Dal 4 giugno la struttura è pronta a riaccogliere in sicurezza gli ospiti. Numerose le attività sportive e per i bambini proposte. L'hotel è dotato di tre ristoranti: La Veranda, I Ginepri, Il Mediterraneo. Pronto a ripartire anche il Su Tea Rooftop, il ristorante gourmet sulla terrazza panoramica al terzo piano.