Schiarita in maggioranza, dopo incontro Solinas-Oppi

Almeno per il momento, in maggioranza è ritornato il sereno. La seduta del Consiglio regionale è ripresa, infatti, alla presenza dei consiglieri dell'Udc che stamattina avevano disertato i lavori per ricordare il peso del partito e per rivendicare la giusta rappresentatività in Giunta e negli Enti. Alle 16.30 il leader Giorgio Oppi era in Aula.

Secondo quanto apprende l'ANSA, sarebbe stato tranquillizzato dallo stesso presidente della Regione Christian Solinas. Si rafforza, intanto, l'ipotesi che al rimpasto in Giunta si arrivi non prima dell'approvazione della variazione di Bilancio, comunque entro l'estate.