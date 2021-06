Teatro: da Dante a Nabokov con La Notte dei Poeti del Cedac

Riparte "La Notte dei Poeti" a Nora, nel conune di Pula. Sedici i titoli in cartellone dall'1 al 30 luglio per la storica kermesse che ha ottenuto quest'anno la Effe Label dalla European Festivals Association (Efa). Il 39/esimo Festival porta sul palco tra cielo e mare allestito nell'area archeologica, grandi protagonisti della scena nazionale. Umberto Orsini sceglie Nora per il suo ritorno sul palco dopo il lockdown con "Da Pascoli a Poe" (15 luglio).

Inaugurazione l'1 alle 20 con "A riveder le stelle" di e con Aldo Cazzullo, con le letture rock della Divina Commedia di Piero Pelù nei 700 anni dalla morte di Dante. Tra i nomi di spicco, Mariangela D'Abbraccio che il 2 dà voce alla poesia delle canzoni di Bruce Springsteen. Ancora Lodo Guenzi (8 luglio) con un ironico monologo, per poi proseguire il 10 con "L'amore segreto di Ofelia" di Steven Berkoff con l'attrice e scrittrice Chiara Francini e Andrea Argentieri. Di scena il 3 "Sulle Onde di Marconi" con Gavino Murgia e Andrea Penna, mentre il 17 notte jazz con il Franco D'Andrea-Dave Douglas Quartet.

Spazio anche alla danza e a "Voci" di Rossella Dassu sul mito di Arianna. Valentina Cervi interpreta il 22 "La strada che va in città" di Natalia Ginzburg con la regia di Iaia Forte, Paolo Calabresi e la cantautrice Violetta Zironi sono invece protagonisti il 24 di "Lolita" di Nabokov. Il 29 è in programma "La caduta di Troia" con Massimo Popolizio e finale in musica il 30 con il cantautore Marcello Murru e i suoi "Diavoli Storti". Per i piccoli l'arte diventa gioco con LABirinti di Marco Nateri.

"La Notte dei Poeti è un appuntamento irrinunciabile per turisti e un pubblico locale sempre più ampio", ha sottolineato durante la presentazione del festival a Nora la sindaca di Pula Carla Medau, mettendo l'accento sulla ripartenza. "Il teatro, la musica e la danza si intrecciano alle voci di duemila anni fa", ha aggiunto la soprintendente Maura Picciau. La direttrice artistica Valeria Ciabattoni si è detta convinta della formula vincente dell'evento: "Con un ricco cartellone fra teatro, musica, rock e poesia faremo tutto il possibile per far innamorare ancora una volta il nostro pubblico". Per saperne di più: www.lanottedeipoeti.it