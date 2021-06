Sanità e turismo, nuovo infopoint nel litorale di Quartu

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 03 GIU - Specialisti di diverse discipline sanitarie, consulenti legali e fiscali, videosorveglianza e vigilanza armata h24, infopoint turistico, gli studi della web tv e la sala eventi 4 Mori. Nasce nel litorale di Quartu, in via San Giovanni 5, lato chiesa di Sant'Andrea, il Centro Servizi Flumini.

Idea e progetto partono dall'associazione di promozione sociale Sardegna Rossoblù. "Tutto ciò che abbiamo cercato di realizzare - spiega il presidente Alessandro Pitzianti - e che oggi ha finalmente preso forma, è un Centro che valorizzasse e promuovesse allo stesso tempo il territorio di Flumini di Quartu, e agevolasse i suoi abitanti. Chi vive tutto l'anno in questa zona, ma anche solo le persone che sono state qui in vacanza, hanno patito l'assenza di servizi. Il Centro nasce dunque con l'obiettivo di fornire servizi agli abitanti, ma anche come punto di riferimento per le aziende e i liberi professionisti che qui possono svolgere al meglio la propria attività professionale".

Molti i servizi anche a disposizione dei turisti: dall'ape calessino, con tour guidati fino a Mari Pintau, al noleggio auto senza carta di credito. E poi gestione per affitti case vacanza, biglietti per eventi musicali, escursioni e gite in barca in tutta la Sardegna (Alghero, Asinara, Cagliari, Orosei, Porto Cervo, Cannigione e la Maddalena).

Ancora biglietti per visitare Su Nuraxi a Barumini, il Museo di Castelsardo e tanti altri siti di interesse culturale, storico e archeologico in Sardegna. Spazio a disposizione anche per la realizzazione di mostre, esibizioni, workshop, riunioni, proiezioni documentari, riunioni di condominio ma anche feste di compleanno o altre ricorrenze, per un massimo di 50 partecipanti.

Un servizio esclusivo per gli associati al Centro Servizi Flumini è il trasferimento gratuito durante tutto il 2021 tramite una prenotazione con 24 ore di anticipo. (ANSA).