Porto Canale in crisi: Cisl, alleanza strategica su rilancio

"Occorre una forte alleanza e strategia comune su infrastrutture e sviluppo in Sardegna: la crisi del Porto Canale, tutt'ora senza prospettiva di risoluzione, alimenta la preoccupazione dei lavoratori e infiamma la protesta". Lo dice il segretario generale della Cisl sarda, Gavino Carta, nel giorno in cui i lavoratori del Porto industriale di Cagliari sono nuovamente scesi in strada - davanti al Consiglio regionale - per sollecitare una soluzione che preveda la creazione di un'agenzia di transhipment e il rilancio del terminal merci.

"La Regione del farsi carico del problema occupazionale, determinatosi a seguito della chiusura della convenzione da parte del concessionario e il successivo licenziamento dei lavoratori, stanziando risorse per interventi di politiche attive e formazione degli addetti e incrementare i trattamenti ordinari (Naspi) degli ammortizzatori sociali, ferma restando la rivendicazione del sindacato in ordine alla costituzione, da parte del governo, di una società del transhipment per il terminal del Porto Canale, la quale società prenda in carico i lavoratori e si occupi della tutela delle professionalità - osserva Carta - riteniamo indispensabile richiamare la necessità di un forte impegno da parte del Governo che evidenzi un'efficace strategia per rilanciare il terminal del Porto Canale, a partire dagli urgenti interventi di agevolazione fiscale e doganale, sulla logistica connessa alla infrastruttura, sugli investimenti infrastrutturali necessari e sulla decisiva attività di scouting per attrarre nuovi player ai quali affidare la concessione di servizio dell'infrastruttura portuale".

Da qui la richiesta al presidente della Giunta di aprire "con urgenza" un tavolo di concertazione "che includa le parti sociali come soggetti attivi nella definizione delle strategie e delle iniziative da promuovere in direzione del Governo Nazionale e della stessa Unione Europea, per rivendicare interventi, progettualità (ANSA).