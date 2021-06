Canottaggio: Oppo a Sabaudia per la Coppa del mondo

Terza e ultima tappa di Coppa del Mondo, a Sabaudia sul Lago di Paola. Poi per l'oristanese Stefano Oppo la partenza per le Olimpiadi di Tokyo.

Da domani a domenica Oppo sarà in canoa in coppia con Pietro Ruta. Oltre 300 atleti di 24 Nazioni iscritti in gara: è l'ultimo banco di prova per testare la preparazione degli equipaggi in vista della trasferta giapponese. Ma è anche un primo test valutativo che guarda a Parigi 2024.

Per la prima volta in quattro anni, nell'unica specialità olimpica "leggera", il doppio pesi leggeri maschile, sarà una gara a 4; nella specialità di Oppo infatti sono iscritti solo Italia, Norvegia1, Norvegia 2 e Algeria.

Si disputerà venerdì la gara per l'assegnazione delle acque mentre domenica è in programma la finalissima per l'assegnazione del podio.

Sarà come sempre un gara importante anche e soprattutto per testare ulteriormente la preparazione della Norvegia1 di Brun e Strandli: due settimane fa alla Coppa del mondo di Lucerna, in una gara tiratissima, la coppia si è aggiudicata il secondo posto, (prima l'Irlanda) davanti a Germania e Italia.