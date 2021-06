Cagliari, brunch d'autore a Palazzo Doglio con Isa Grassano

Un brunch d'autore per meglio "gustare" le pagine del romanzo d'esordio di Isa Grassano. La corte di Palazzo Doglio, a Cagliari, accoglie il pubblico domenica 6 giugno alle 11.30 per la presentazione di "Un giorno sì un altro no", edizioni Giraldi. Quasi un diario intimo intenso e ironico, dove la protagonista si racconta tra sentimenti, erotismo, sensibilità, fragilità, ricordi, consapevolezze, luoghi d' incanto e microcosmi interiori.

Scrittrice, giornalista, blogger e autrice di guide turistiche, Isa Grassano conduce lettrici e lettori in un viaggio che da Roma arriva in Abruzzo, fa tappa sulle Dolomiti Lucane in Basilicata, terra natia dell' autrice, in Valle d'Itria in Puglia, fino a New York. Dialogano con l'autrice, Ileana Coiana, titolare di Ilda Events che organizza l'evento, e Claudia Rabellino Becce, scrittrice, avvocata, impegnata nelle tematiche di genere e nel riconoscimento dell'autorevolezza delle donne in tutti gli ambiti.

"E' uno degli incontri, tra libri, viaggi e cucina, pensati per il rilancio della cultura e del turismo nel capoluogo sardo, dopo mesi di restrizioni", spiega Ileana Coiana. Tra stuzzicanti spuntini creati dallo chef Alessandro Cocco, rossi e bianchi delle Cantine Nuovi Poderi e Olianas o spremute d'arancia, sarà l'occasione per entrare nell'anima del romanzo. Tra le proposte di Alessandro Cocco il pancake con frutti di bosco e succo d'acero, tagliere di salumi e formaggi, lasagna di carne.