Aerei: Olbia la settima base italiana di Volotea

Olbia diventa la settima base italiana della compagnia aerea Volotea. Questa mattina all'aeroporto "Costa Smeralda" il vettore low cost ha inaugurato la nuova sede gallurese da dove, grazie a un Airbus A319 da 156 posti, sarà possibile decollare verso 15 destinazioni nazionali e 4 all'estero, per un totale di 19 rotte e circa 565.000 biglietti in vendita.

All'inaugurazione hanno partecipato Carlos Muñoz, presidente e fondatore di Volotea, e Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar, la società che gestisce lo scalo di Olbia.

"Grazie all'apertura della base in Costa Smeralda, rafforzeremo ulteriormente la connettività del Nord dell'Isola proponendo, a un numero crescente di passeggeri, orari di volo ancora più comodi e importanti collegamenti verso il resto della Penisola e la Francia", ha dichiarato Carlos Muñoz.

Nella base di Olbia lavoreranno in totale 36 persone: 24 assistenti di volo, 14 dei quali sardi, e 12 piloti. "Si tratta di un fondamentale passo in avanti verso un sano e concreto sviluppo del nostro aeroporto e del turismo nella nostra Isola.

Questo rilevante risultato è stato raggiunto grazie alla solida condivisione di strategie e obiettivi tra Geasar e Volotea, supportata da un comune spirito di positività e dinamismo" è il commento dell'ad di Geasar Pippobello.

Per l'estate 2021 queste le destinazioni raggiungibili: Ancona, Bari, Bologna, Catania, Cuneo, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa, Torino, Trieste, Venezia e Verona, e Bordeaux, Lione, Nantes, Strasburgo. Infine, per il 2022, è già disponibile anche la rotta che collegherà Olbia a Marsiglia.

