Vaccini: dal 4 giugno la Sardegna apre agli over 16

La Sardegna si prepara all'immunizzazione di massa di tutta la popolazione over 16. Da venerdì 4 giugno la platea dei soggetti vaccinabili nell'Isola si amplia con l'inclusione dei cittadini nella fascia d'età 16-39 anni: a partire dalle 12, tramite la piattaforma di Poste Italiane, saranno abilitati a prenotare la somministrazione delle dosi negli hub e nei centri vaccinali del territorio regionale. Una scelta, quella di partire dal 4 giugno, dettata dall'esigenza di avere maggiori certezze in relazione alle scorte disponibili.

In Sardegna, dove sono arrivate 89mila dosi di Pfizer, siero di cui si registrava una forte carenza, la campagna prosegue e sono poco più di 14mila le inoculazioni effettuate ieri, una performance che mantiene l'Isola fra le prime sei regioni per somministrazioni ogni 100mila abitanti. Attualmente circa il 40% della popolazione sarda ha ricevuto la prima dose.

"Con l'apertura alle fasce d'età più giovani, la campagna di vaccinazione entra nella sua fase decisiva verso la completa immunizzazione di tutti i cittadini - dichiara il presidente della Regione Christian Solinas - Serviranno ancora responsabilità e impegno da parte di tutti, per superare definitivamente l'emergenza - chiarisce il governatore - Nell'Isola la macchina dei vaccini funziona ed è efficiente. Abbiamo dimostrato in più di un'occasione una capacità organizzativa e operativa superiori alle scorte di vaccino a nostra disposizione. Manteniamo fissi gli obiettivi e la ripartenza è sempre più una realtà".

"Un passaggio importante - sottolinea l'assessore della Sanità, Mario Nieddu, in riferimento all'apertura delle vaccinazioni agli over 16 - Per raggiungere gli obiettivi sarà fondamentale che la Sardegna continui a ricevere un adeguato numero di dosi. Il nostro impegno sul fronte delle vaccinazioni è totale", assicura l'esponente della Giunta Solinas.