Vaccini: 11mila vaccini in Sardegna, resta carenza Pfizer

Giornata di attesa in Sardegna su più fronti aperti nella campagna vaccinale in Sardegna, che procede ad un ritmo ben al di sotto delle potenzialità degli hub attivi dell'Isola a causa della carenza di dosi Pfizer: ieri 11.915 somministrazioni che portano le inoculazioni complessive a 906.770 su 1.016.700 dosi consegnate, l'89,2% del totale.

Oggi, però, c'è stata una boccata d'ossigeno: sono, infatti, arrivati 79mila sieri di Pfizer attesi tra il 2 e il 3 giugno. A queste si aggiungono ulteriori 10mila dosi, sempre di Pfizer, che rappresentano un anticipo di scorte rispetto alla consegna programmata per il 24 giugno.

Ad oggi quasi il 16% della popolazione sarda risulta vaccinato con due dosi, a cui si aggiunge una piccola parte di residenti che hanno ricevuto il siero monodose Janssen. Si va avanti con i richiami Astrazeneca e con le 9.900 fiale del Moderna e 12.250 di Johnson&Johnson, arrivate ieri.

Oggi potrebbe anche essere firmato l'accordo tra la Regione e Federfarma per dare il via alle vaccinazioni nelle farmacie (circa 300 quelle già pronte alla somministrazione), mentre l'Ats attende da Roma l'ufficializzazione dell'ampliamento della campagna a tutti, senza fascia d'età. Se arriverà la direttiva dall'ufficio del Commissario straordinario per l'emergenza Covid, dal prossimo 3 giugno anche nell'isola si potranno prenotare le adesioni per i più giovani (16-39 anni), ora esclusi. Ma le prenotazioni - vista la carenza di Pfizer o Moderna, i due sieri raccomandati per questa fascia di età - non saranno immediate, ma potrebbero essere fissate per metà giugno.