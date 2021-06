Turismo e ripartenza post Covid, pronte tre nuove leggi

La variazione di bilancio da circa 150 milioni approderà in Aula non prima di fine giugno. Nell'attesa, la maggioranza porta in Consiglio tre provvedimenti in materia di turismo: un segnale forte a sostegno della ripartenza, offuscato, però, dalle divisioni che si registrano nel centrodestra in vista dell'annunciato rimpasto di Giunta. La seduta del Consiglio è convocata per giovedì 3 alle 10.30, ma il leader dei centristi Giorgio Oppi ha fatto già sapere che i banchi dell'Udc saranno vuoti per "dimostrare - spiega - che la nostra presenza è fondamentale" e per ribadire la richiesta di avere in tempi brevi "un quadro diverso nell'Esecutivo sulla base della rappresentatività".

Le proposte di legge all'ordine del giorno il 3 giugno riguardano l'enoturismo, la promozione di prodotti sardi di eccellenza nelle strutture ricettive e l'albergo nautico diffuso. La prima intende "qualificare l'accoglienza nell'ambito di un'offerta turistica di tipo integrato promuovendo l'enoturismo come forma dotata di specifica identità". La seconda mira a "permettere a strutture ricettive extra alberghiere, che pesano sempre più nel panorama sardo, di diventare una vetrina importantissima per i prodotti tipici". La terza, infine, lancia anche nell'Isola il filone dell'albergo nautico diffuso che riscuote successo già in altre località nel Mediterraneo.

Nel frattempo, l'assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino sarà impegnato a definire i contorni della manovrina che stanzierà risorse per rimettere in piedi il sistema sanitario, viste le maggiori spese sostenute a causa dell'emergenza, il sistema portuale e aeroportuale che, sempre causa del Covid-19, ha subìto molte perdite, e per mettere a correre i ristori da destinare ai lavoratori che ancora non hanno avuto nulla. Al momento si può solo ipotizzare che 80 milioni circa saranno spalmati nella Sanità, manca invece una quantificazione dei fondi per gli aiuti alle categorie finora escluse ma che hanno comunque pagato la crisi legata alla pandemia. Un nodo, quest'ultimo, che il Consiglio chiede alla Giunta di sciogliere al più presto. La seconda commissione, ad esempio, non intende portare avanti i lavori fino a quando non sarà presentato dall'Esecutivo l'annunciato elenco di chi ancora non ha percepito alcun aiuto.

E la Lega ricorda di aver già presentato una bozza di disegno di legge con una previsione di 35 milioni di euro per i lavoratori sinora tagliati fuori perché, sostiene il capogruppo Dario Giagoni, "non è accettabile che solo alcuni siano messi nelle condizioni di poter ripartire".