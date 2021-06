Picchia ed estorce soldi al coinquilino, viveva a sue spalle

È diventato suo amico riuscendo ad andare a vivere con lui per dividere le spese, poi si è trasformato nel suo aguzzino, minacciandolo e picchiandolo per farsi consegnare i soldi del reddito di cittadinanza e costringendolo a stipulare finanziarie per quasi 20mila euro, denaro di cui si è appropriato. Ieri gli agenti della Quarta Sezione della Squadra Mobile "Reati contro il Patrimonio" ha messo fine all'incubo di un anziano di 70 anni, arrestando per estorsione un 51enne di Cagliari.

L'indagine lampo della Polizia è scattata il 18 maggio scorso quando la vittima ha trovato il coraggio di denunciare l'aguzzino. L'anziano ha raccontato agli agenti di aver conosciuto il 51enne a gennaio. L'uomo ha carpito la sua fiducia riuscendo ad andare a vivere con lui in una abitazione del quartiere Marina, poi ha iniziato a minacciarlo, usando anche una fiocina, e a picchiarlo per appropriarsi ogni mese dei 630 euro del reddito di cittadinanza. Ma non si è accontentato. Ha costretto l'anziano a stipulare due finanziamenti per oltre 19mila euro, rubandogli anche il denaro che usato in parte per acquistare un'auto.

Raccolta la denuncia, i poliziotti hanno avviato le indagini. Sapendo che il 51enne era pronto a incassare dalla vittima i soldi di un terzo finanziamento, gli hanno teso una trappola. Ieri mattina hanno atteso che il 70enne andasse a prelevare mille euro, e hanno bloccato l'aguzzino appena si è fatto consegnare il denaro: poco prima si era addirittura lamentato con la vittima perché aveva prelevato pochi soldi. Gli agenti hanno sequestro la fiocina usata per le percosse e le minacce, una Citroen Berlingò acquistata con i soldi dell'estorsione e, a casa di una sorella dell'arrestato, 4.900 euro, custoditi in una cassetta di sicurezza. La congiunta non sapeva nulla della provenienza illecita del denaro.