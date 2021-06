Festa della Repubblica con nuvole e piogge nell'Isola

Cielo nuvoloso e possibili piogge nella prima parte della giornata, soprattutto nel sud Sardegna, ma nel pomeriggio cielo sereno. La festa della Repubblica nell'Isola sarà segnata dal tempo incerto con probabili precipitazioni di breve durata al mattino. L'alta pressione che in questo periodo insiste su tutto il Mediterraneo, mercoledì registrerà un minimo in quota che genererà i fenomeni. "Il cielo sarà molto nuvoloso o coperto nella prima parte della mattinata - confermano gli esperti dall'ufficio meteo dell'Aeronautica militare di Decimomannu - questa situazione dovrebbe lasciare velocemente la Sardegna nel primo pomeriggio per poi rasserenarsi completamente in serata". Il movimento nuvoloso si sposterà da ovest verso est toccando parzialmente l'area centrale dell'Isola e poi la parte meridionale. I venti saranno deboli o moderati da scirocco. Temperature stazionarie in linea con i valori di questo periodo dell'anno.