Cagliari, Sardegna Teatro inaugura il Tab a Sa Manifattura

Sardegna Teatro riparte dal Tab, il nuovo spazio all'interno de Sa Manifattura di Cagliari. Un luogo che accoglierà spettacoli, intrecci tra arte e tecnologie e momenti di riflessione su temi attuali. Gestito da Sardegna Ricerche con la quale Sardegna Teatro ha stretto una collaborazione, ospita la residenza permanente de Is Mascareddas. La storica compagnia fondata da Tonino Murru e Donatella Pau produce e mette in scena performance di teatro di figura. Dall'11 giugno e fino al 18 luglio appuntamento quindi con "Il Grande Teatro dei Piccoli".

Il Tab sarà inaugurato il 4 giugno con un doppio appuntamento alle 19 e alle 21. Lo spagnolo David Espinosa presenta il suo sogno teatrale in miniatura "Mi gran obra - un projecto ambicioso". L'artista ricostruisce in scala 1:87 il più grande teatro del pianeta: 300 attori sul palco, un'orchestra militare, una rock band, animali, macchine e un elicottero. Dal 5 al 13 giugno spazio a "Eppur si muove" performance/conferenza sull'arte del teatro di figura. Il 5 alle 17.30 sarà presentato anche il libro "In Compagnia da 40 anni di Is Mascareddas". Il 6 è la volta della compagnia KronicoKab con "La poltrona di Nora".

Da non perdere nemmeno l'appuntamento del 6 e 11 giugno alle 16 e alle 18 con il Teatro Tages, che porta in scena i desideri dei bambini e dalle bambine. Sardegna Teatro dedica anche uno spazio al tema della mobilità sostenibile e apre un confronto con "Aforas", assemblea composta da comitati, gruppi e associazioni che lottano contro le servitù militari in Sardegna. Lo spazio scenico del Tab sarà dedicato a Nevenka Koprivšek, direttrice del Bunker di Ljubljana, figura di spicco della scena internazionale, recentemente scomparsa.