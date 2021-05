Sardegna bianca: sindaco Cagliari, è grande responsabilità

"Da oggi siamo in zona bianca e per tutti noi questo è e deve essere il primo passo per riconquistare la nostra libertà e ripartire una volta per tutte. Finalmente non c'è più il coprifuoco, bar e ristoranti riaprono anche all'interno e tante attività rimaste ferme per molti mesi riaprono. Sono notizie molto belle che ci riportano alla nostra quotidianità. Nel frattempo, la situazione dei contagi in città continua a migliorare e la campagna vaccinale sembra procedere a buon ritmo". Lo scrive su Facebook il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu.

"Voglio ringraziare i cagliaritani che, come al solito, hanno mostrato attenzione e spirito di sacrificio. Ma per fare in modo che questo sia davvero un punto di svolta dobbiamo fare tesoro degli errori commessi. Abbiamo una grande opportunità ma anche una grossa responsabilità - aggiunge - Serve uno sforzo collettivo da parte di tutti, continuando a utilizzare il buon senso e a rispettare le regole: indossare le mascherine, igienizzarci spesso le mani, mantenere le distanze ed evitare gli assembramenti. Le normali precauzioni devono spingerci a trascorrere un'estate tranquilla per uscire fuori definitivamente da questo incubo".