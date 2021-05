"Misericordia", favola contemporanea firmata da Emma Dante

Dopo il successo al Teatro Massimo di Cagliari, va in scena l'1 giugno alle 20.30 al Teatro Comunale di Sassari, "Misericordia" di Emma Dante. L'appuntamento si inserisce all'interno della Stagione de La Grande Prosa firmata Cedac Sardegna. Una favola contemporanea, ritratto di famiglia in un "inferno". La pièce originale scritta e diretta dalla drammaturga e regista siciliana racconta di un ragazzo "menomato" che vive insieme a tre donne in un tugurio. Orfano, figlio di Lucia, assassinata dal suo amante, un falegname detto "Geppetto", Arturo, "che non sta mai fermo", è interpretato mirabilmente dal danzatore e attore Simone Zambelli.

E' stato allevato da Anna, Nuzza e Bettina, le intense e bravissime Leonarda Saffi, Manuela Lo Sicco e Italia Carroccio, che trascorrono le giornate lavorando a maglia ma di mestiere fanno le prostitute. In quel degrado materiale e morale, nello squallore di un'esistenza che non le lascia padrone neppure del loro corpo in vendita, le tre donne riescono a trovare spazio per la compassione e a provare autentico affetto per quella creatura, rifiutata dal padre e vittima collaterale di un femminicidio.

Emma Dante esplora con una cifra visionaria e poetica la sfera della violenza di genere, racconta la condizione femminile e l'estrema povertà, la vulnerabilità della carne e le ferite sull'anima. Ma anche la diversabilità, il retaggio di una cultura patriarcale e maschilista, la crudeltà di un uomo che infierisce sulla madre di suo figlio senza rispetto né pietà. In quella casa minuscola, evocata con quattro semplici sedie e un giaciglio, l'amore delle tre "madri" protegge Arturo dalle insidie del mondo finché esse non decideranno di lasciarlo andare, compiendo il più duro dei sacrifici: rinunciare a lui per offrirgli la speranza di una vita migliore.