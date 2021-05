Il sardo Sina tra i big del rap nazionale

Un sardo tra i big del rap nazionale. Nella compilation dal titolo "Red Bull 64 Bars, The Album", il primo disco realizzato da Red Bull che mette insieme big della scena hip hop come Marracash, Geolier, Luchè, Beba, Blanco, Izi, Guè, Carl Brave e molti altri c'è anche l'algherese Sina. Una presenza importante perché Red Bull 64 Bars non è solo una semplice compilation, ma vuole essere anche un inno all'essenza del primo rap. Sina, all'anagrafe Enrico Silanos, classe 1995, si è fatto notare nel corso del 2019 con diversi singoli.

All'inizio del 2020 si è trasferito a Milano ed è entrato nel roster di Island Records. Nei mesi successivi, durante la quarantena, è nato "My Love Lockdown", bissato da una riedizione a settembre. Un lavoro

"Red Bull 64 Bars ha chiesto agli artisti, MC e beatmaker, immediatezza - si legge in una nota stampa - Poco tempo per preparare il testo (o le musiche), poco spazio per prendere respiro. La competizione è serratissima: competizione con se stessi, con chi si è già misurato con questo format, con la necessità di mantenere alta la tensione lirica ed emotiva per un lasso di tempo che va ben oltre la durata abituale della strofa standard, stravolgendo le regole commerciali e radiofoniche consolidate: niente ritornelli come porto sicuro in cui rifugiarsi, ma carta libera alla sperimentazione, alla voglia di stupire, all'artificio verbale, alla punchline che mette KO l'ascoltatore percorrendo metafore acrobatiche, rime inaspettate ed adrenalina a mille, senza un attimo di respiro".