Finiti i lavori in via Trieste, riapre parco urbano a Nuoro

Un polmone verde di 5mila metri quadrati nel cuore della città di Nuoro tornerà a essere fruibile ai cittadini in una veste completamente rinnovata. Si tratta del parco urbano di via Trieste che sarà riaperto al pubblico nel pomeriggio di giovedì 3 giugno e sarà gestito dalla cooperativa "La poiana" , la stessa coop che si è occupata dei lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e recupero delle strutture lungo il Parco dal quale sono state eliminate le barriere architettoniche, a cominciare con il riposizionamento dell'acciottolato. Grazie all'installazione di un corrimano che percorre il giardino sensoriale, la passeggiata nella scalinata sarà più agevole e nella parte inferiore del parco è stato posizionato un gazebo in legno dotato di panche, sistema wi-fi e dove ai visitatori di condividere i libri. Le strutture preesistenti sono state recuperate, con la messa a norma dei servizi igienici e del chiosco-bar ed è stata creata un'area gioco per i bambini.

"Dopo la riqualificazione del parco di Sant'Onofrio, dei giardini Pinna e in vista dell'avvio dei lavori del progetto Fiume verde - ha detto il sindaco di Nuoro Andrea Soddu - la città si riappropria di un altro spazio verde, che viene restituito ai cittadini in una veste nuova nel rispetto della sostenibilità ambientale e con la vocazione di conservare e potenziare un luogo di socialità, quiete e benessere". "Sarà un grande spazio da vivere per i cittadini di tutte le età - ha affermato Rosalba Mereu, presidente della cooperativa "La poiana" -, ma anche le associazioni o le scuole che vorranno organizzare eventi di vario genere, con l'obiettivo di creare un luogo di inclusione e integrazione". E l'assessora al verde urbano Eleonora Angheleddu ha sottolineato il "grande lavoro dell'amministrazione per cercare di valorizzare e restituite ai cittadini gli spazi pubblici. E' con enorme soddisfazione - ha aggiunto - che dopo importanti lavori di messa in sicurezza, riqualificazione e implementazione del verde, restituiamo alla città uno spazio verde accessibile e inclusivo".