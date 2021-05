Covid: curva contagi a picco in Sardegna, 16 casi in 24 ore

(ANSA) - CAGLIARI, 31 MAG - Calano i contagi da covid in Sardegna. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 16 nuovi casi (56.659 in totale) a fronte di 2.900 tamponi (1.305.138 in totale) per un tasso di positività dello 0,5%.

Si registrano tre nuovi decessi (1.464 in tutto). Sono, invece, 139 (-2) le persone attualmente ricoverate in ospedale in area medica; 13 (-1) i pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 12.575 e i guariti sono complessivamente 42.468 (+70).

Sul territorio, dei 56.659 casi positivi complessivamente accertati, 14.828 (+12) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 8.637 (+2) nel Sud Sardegna, 5.155 (+1) a Oristano, 10.857 a Nuoro, 17.168 (+1) a Sassari. (ANSA).