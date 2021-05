Caldo e sole in tutta l'Isola per la Festa della Repubblica

Caldo ma non troppo, cielo sereno almeno nel giorno della Festa della Repubblica e una lieve brezza che terrà lontano l'afa. Sono le previsioni per i prossimi giorni dell'ufficio meteo dell'Aeronautica di Decimomannu. "Le temperature rimarranno stazionarie in linea con la media di stagione - confermano gli esperti - le massime non supereranno i 30 gradi nei litorali costieri meridionali e nell'Oristanese". Per martedì 1 giugno il cielo sarà lievemente nuvoloso con possibili tenui precipitazioni durante la notte nel versante ovest. Per il festivo del 2 giugno, invece, bel tempo in tutta la Sardegna. I venti saranno deboli a regime di brezza con un rinforzo sui versanti meridionali e orientali nella giornata di giovedì 3.