Vaccini: Nuoro, anticipo richiami per Astrazeneca

La ASSL Nuoro anticipa alcune seconde dosi del vaccino AstraZeneca da effettuarsi negli Hub del capoluogo. Chi ha fatto la prima dose il 25 marzo e avrebbe dovuto fare la seconda il 12 giugno dovrà presentarsi il 7 giugno nello stesso orario, mentre chi ha avuto la prima dose il 27 marzo ed era stato prenotato per il 30 giugno, avrà il richiamo l'8 giugno, stesso orario.

La Assl fa sapere che "la nuova prenotazione riguarda tutti coloro che hanno ricevuto prima dose AstraZeneca in quelle date e non solo il personale appartenente agli Istituti Scolastici e che la sede di queste seconde dosi è la Palestra dell'Istituto d'Istruzione Superiore Francesco Ciusa.

Si ribadisce inoltre che i Dirigenti degli Istituti Scolastici e i singoli docenti impegnati negli esami di stato o negli scrutini che volessero rappresentare altre situazioni particolari relative al richiamo vaccinale possono scrivere all'indirizzo di posta elettronica vaccinazioni.nuoro@atssardegna.it e verranno ricontattati per concordare soluzioni che non interferiscano con l'espletamento degli stessi esami", si legge in una nota.