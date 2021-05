Scontro tra barche a Olbia, un morto

Scontro tra due imbarcazioni, una a motore e una a vela, davanti alla marina di Portisco a Olbia: un uomo ha perso la vita. La dinamica dell'incidente è ancora da ricostruire. Sul posto le forze dell'ordine.

La collisione è avvenuta a circa mezzo miglio dalla costa nelle acque a Nord di Portisco (Olbia). Uno scontro, come fa sapere una nota della Guardia Costiera di Olbia, tra "un semicabinato di circa 12 metri con 4 passeggeri a bordo e un piccolo natante a vela con a bordo due coniugi". La vittima, che si trovava a bordo della piccola barca a vela insieme con la moglie, è un 69enne lombardo. La moglie, in forte stato di choc, è stata assistita dagli occupanti di alcune imbarcazioni private presenti in zona.

Il semicabinato, scortato da una motovedetta della Guardia di Finanza, è stato ormeggiato al porto di Portisco dove lo attendevano, per i primi atti di indagine disposti dal magistrato di turno, gli uomini della Guardia Costiera,. La barca a vela è invece stata rimorchiata da una ditta specializzata verso il porto di Porto Cervo. Sul posto sono intervenute due motovedette della Guardia Costiera e si è aggiunta una motovedetta della Guardia di Finanza e il IV Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera.