Audizioni per giovani cantanti, vince soprano Elena Schirru

È il soprano di San Sperate Elena Schirru la vincitrice delle audizioni 2021 dell'Ente Concerti "Marialisa de Carolis", riservate ai giovani cantanti lirici sardi. Lo ha deciso la commissione formata dal presidente dell'Ente Concerti Antonello Mattone, dal direttore artistico Stefano Garau e da Paolo Gavazzeni, regista e direttore artistico di Sky Classica HD, già direttore artistico della Fondazione Arena di Verona.

Alle audizioni, che si sono tenute al Teatro Comunale di Sassari sabato 22 maggio, Elena Schirru ha superato la concorrenza di altri sedici cantanti under 35 provenienti da tutta l'Isola: tra gli altri si sono segnalati i soprani Maria Grazia Piccardi, Elena Pinna, Claudia Spiga, Petra Haluskova e il tenore Claudio Deledda.

Diplomata col massimo dei voti a Cagliari nel 2015, Elena Schirru ha frequentato il Centro di perfezionamento di Valencia, studiando, tra gli altri, con Mariella Devia, Jaume Aragall, Celso Albelo, Placido Domingo, Luciana Serra. Nel 2020 ha vinto il primo premio al Concorso internazionale "Grandi voci" di Salisburgo e nella Stagione lirica di Sassari ha debuttato il ruolo di Suor Genovieffa nella "Suor Angelica" di Puccini. Al Teatro Lirico di Cagliari è stata nel cast del "Don Giovanni" di Mozart diretto da M. G. Korsten, "Macbeth" di Verdi, "Palla de' Mozzi" di Marinuzzi e primo soprano nel "Gloria" di Vivaldi. A settembre debutterà il ruolo di Violetta nella "Traviata" di Verdi al Teatro di Pisa.

Le audizioni dell'Ente Concerti per giovani cantanti sardi si tengono a Sassari con cadenza biennale dal 2005. Con questa iniziativa, unica in Sardegna, il De Carolis vuole fare il punto sul livello dei talenti del territorio, consentendo ai partecipanti di potersi segnalare anche per le produzioni dell'Ente. Di frequente, infatti, alcuni artisti emersi durante le audizioni sono stati scritturati per le Stagioni liriche: è il caso, di recente, di Francesca Pusceddu (vincitrice della scorsa edizione), Martina Serra, Ilaria Vanacore, Francesco Leone, Marco Puggioni, Maria Ladu che, tra gli altri, si sono distinti nelle audizioni e da Sassari hanno avviato la loro carriera.