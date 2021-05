Vaccini: Oristano, rinvio parte inoculazioni sabato e lunedì

(ANSA) - ORISTANO, 28 MAG - Per motivi organizzativi una parte delle vaccinazioni programmate per sabato 29 maggio al Centro vaccinale di Sa Rodia a Oristano è stata rimandata a mercoledì 2 giugno, mentre tutte quelle previste per lunedì 31 maggio saranno effettuate domenica 6 giugno.

Gli utenti interessati stanno ricevendo in queste ore dal sistema di Poste Italiane un massaggio al cellulare di riprogrammazione dell'appuntamento vaccinale. Chi, fra le persone prenotate per domani, non ricevesse l'Sms di rinvio si potrà presentare regolarmente all'hub nell'orario prestabilito.

Restano invariati, al momento, gli appuntamenti per le date successive.

La Assl di Oristano, anche se per cause non dipendenti dalla propria volontà, si scusa con gli utenti per il disagio. (ANSA).