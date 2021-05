Ritiro delega a Piroddi, Truzzu " ho tutelato istituzioni"

La revoca dell'incarico all'assessora Paola Piroddi fa ancora discutere. Non solo all'interno della maggioranza di centrodestra dopo la bagarre dei giorni scorsi in Consiglio scatenata per attriti all'interno del Psd'Az,il partito che esprimeva Piroddi. Il sindaco Paolo Truzzu spiega oggi che "in questa vicenda ho l'impressione che ci sa poco di politico: penso più che altro a un deterioramento di rapporti personali. Io devo tutelare le istituzioni. Sui consiglieri comunali non posso intervenire, sulla giunta sì".

Truzzu non si è sbilanciato sul possibile rimpasto. "Non ci sono pressioni", ha detto riferendosi alla possibilità che l'Udc possa essere rappresentato in esecutivo. Nessun attrito con il Psd'Az, spiega Truzzu. "Prima di ritirare la delega - ha detto il sindaco - ho parlato con il partito".

Intanto fuori dal palazzo di via Roma sit in degli animalisti per chiedere il ritorno in giunta dell'assessora. "Non siamo d'accordo - ha detto all'ANSA Anna Rita Salaris, coordinatrice movimento animalista Sardegna e responsabile della Leida - con la decisione del primo cittadino: è un'assessora che si è occupata davvero con impegno degli animali in città. Chiediamo che il sindaco faccia un passo indietro".