Covid: Sardegna passa in zona bianca con Rt a 0.5

"Solo" 239 contagi in una settimana con un calo del 42,7% in sette giorni, che significa circa 13 casi per 100mila abitanti e un R(t) a 0.5 e una valutazione complessiva del rischio bassa, con una pressione dei ricoverati Covid che non supera il 13% nelle terapie intensive e del 10% in area medica. Sono solo alcuni dei tre fattori, inseriti nel monitoraggio Iss-Ministero per la cabina di regia e con i quali la Sardegna si appresta a cambiare colore: da gialla diventerà bianca da lunedì. L'isola era già stata la prima regione d'Italia, in solitario, a diventare bianca lo scorso 1 marzo, ma le prime libertà erano durate poco e prima di Pasqua la Sardegna era piombata dall'arancione al rosso.

Ora, in attesa di capire cosa esattamente comporti nelle riaperture e con maggiori libertà di movimento, è possibile che il governatore Christian Solinas possa emanare una nuova ordinanza: oggi scadono infatti le prescrizioni che obbligano i viaggiatori che arrivano in Sardegna a registrarsi sul sito o sulla app e a presentarsi negli scali sardi con il certificato di avvenuta vaccinazione (ciclo completo) o di tampone negativo effettuato nelle 48 precedenti o con la volontà di sottoporsi al tampone negli spazi dedicati o successivamente (entro 48 ore dallo sbarco) restando però in quarantena fiduciaria. Non è detto però che la nuova ordinanza riproponga queste prescrizioni e potrebbe non arrivare oggi ma essere più centrata sulle limitazioni di quella che sembra delinearsi come una zona bianca rafforzata, anche sulla base delle indicazioni arrivate dal confronto Governo-Regioni.