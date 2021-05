Calcio: Raspadori lascia ritiro azzurri e si aggrega a U21

(ANSA) - ROMA, 28 MAG - Il calciatore del Sassuolo ha lasciato questa mattina il Forte Village per trasferirsi a Tirrenia, dove gli Azzurrini si stanno preparando per i Quarti di finale dell'Europeo con il Portogallo Il calciatore Giacomo Raspadori, dopo l'esame clinico effettuato dallo staff medico azzurro, ha lasciato il gruppo della Nazionale al Forte Village per aggregarsi all'Under 21 in ritiro a Tirrenia, in vista della gara Italia-Portogallo valida per i Quarti di finale di UEFA Euro Under 21. (ANSA).