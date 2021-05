Sanità:Sardegna premiata per fascicolo sanitario elettronico

C'è anche la Sardegna tra i vincitori dell'edizione 2021 del Premio Innovazione Digitale in Sanità della School of Management del Politecnico di Milano. Il riconoscimento dell'Osservatorio Innovazione Digitale in Sanità (www.osservatori.net) punta a creare occasioni di conoscenza e condivisione dei migliori progetti della Sanità digitale in Italia assegnato ieri pomeriggio in occasione del convegno online "Sanità digitale oltre l'emergenza: più connessi per ripartire".

L'isola ha ricevuto una menzione speciale nella categoria "Servizi al cittadino" per il progetto "Fascicolo Sanitario Elettronico 2.0". Un progetto svolto in collaborazione con Almaviva, che prevede lo sviluppo di un Fascicolo sanitario elettronico che, si legge in una nota nota, "dispone di servizi aggiuntivi e favorisce il coinvolgimento del paziente nel suo percorso di cura".