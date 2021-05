Mostre: l'inganno dei sensi attraverso l'arte

L'illusione dei sensi, forme, colori, suoni percepiti come reali, in realtà ingannevoli. Dal 28 maggio al 30 novembre La Manifattura Tabacchi di Cagliari accoglie nei suoi spazi "Illusion: nothing is as it seems", "Niente è come sembra", una mostra interattiva tra rombi che diventano cubi, proiezioni, installazioni audio, video mapping, 3D, in tutto 19 opere di artisti provenienti da altrettanti Paesi del mondo.

"Questa esposizione, dopo aver girato il mondo, arriva a Cagliari e abbiamo visto tutti che sta generando tanta curiosità tra il pubblico sardo e non solo", spiega Alessandro Pisu, responsabile di "Opificio Innova" che ha portato la mostra in Sardegna.

Potrà essere visitata tutti i giorni, compresi i festivi, dalle 9 alle 20. I biglietti possono essere prenotati online.

Co-prodotta dalla Science Gallery of Ireland ed il Trinity College di Dublino, è stata inaugurata oggi alla presenza del sindaco Paolo Truzzu. "Dà rilievo internazionale alla città e una visione di speranza verso il futuro", ha sottolineato il primo cittadino.

L'iniziativa dà il via alla gestione di una parte degli spazi della Manifattura. "A partire da settembre, Opificio Innova proporrà alla cittadinanza un ecosistema fatto di spazi coworking, dimostratori tecnologici ed aree per l'apprendimento dove tecnologia, innovazione e qualità saranno di casa", ha aggiunto Pisu.

"Illusion" è un percorso espositivo affascinante, dall'illusione uditiva di "Significant Birds" di Nye Parry a "Cubes" di Jennifer Townley, una scultura in alluminio creata su un gioco geometrico di rombi per creare l'illusione di percepirne sei, mentre in realtà sono tre. Ancora, "The Hurwitz Singularity" di Jonty Hurwitz, spinge ad interagire con la struttura compositiva prima ancora che l'illusione sia rivelata.