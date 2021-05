Italia-S.Marino: minuto silenzio per il Mottarone e Burgnich

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 27 MAG - Domani sera, prima dell'amichevole Italia-San Marino a Cagliari, verrà osservato un minuto di raccoglimento per la tragedia della funivia al Mottarone e per la scomparsa di Tarcisio Burgnich.

"Mi ha fatto giocare in Serie A a Bologna quando avevo 16 anni - ha detto il ct della Nazionale, Roberto Mancini - un campione, una persona straordinaria e per bene: per me è un grande dispiacere, un tecnico che ti fa esordire in A rimane nel tuo cuore per sempre". (ANSA).