Incendiata ambulanza Sassari, si indaga per incendio doloso

(ANSA) - SASSARI, 27 MAG - I vigili del fuoco e la squadra Mobile della Questura di Sassari indagano sul doppio attentato incendiario di ieri sera in via Bottego, nel quartiere di Latte Dolce. Gli investigatori hanno pochi dubbi sul fatto che sia di origine dolosa l'incendio che ha distrutto un'ambulanza dell'associazione di volontariato Sassari Soccorso. Delle fiamme si sono accorti alcuni passanti, che hanno fatto scattare l'allarme mentre i volontari erano impegnati in un intervento a bordo dell'altro mezzo di cui dispongono. Si parla di decine di migliaia di euro di danni. A far propendere per la natura dolosa del rogo, sebbene non sia stato individuato alcun innesco, è la vicinanza con un altro fatto analogo: a pochi metri di distanza ha preso fuoco una Fiat Multipla.

Nel gennaio dello scorso anno un'altra ambulanza era stata data alle fiamme: un mezzo ella "Croce Medica" di Sassari rimasto gravemente danneggiato da un rogo avvenuto sempre nel quartiere Latte Dolce. (ANSA).