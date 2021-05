Hotel e Comune uniti per il territorio, nasce 'Pula Turismo'

Sviluppo turistico, promozione e commercializzazione del territorio di Pula. Sono gli obiettivi che si è prefissata l'associazione appena nata "Pula Turismo".

Dieci strutture ricettive presenti sul territorio hanno accolto l'idea dell'amministrazione comunale di dare vita al 'gruppo di lavoro' con l'intento di incentivare il turismo. Aderiscono all'associazione Sant'Efis Hotel, Hotel Costa dei Fiori, Forte Village Resort, Is Molas Hotel, Noha Lifestyle Hotel, Hotel Flamingo, Hotel Baia di Nora, Lantana Resort, Hotel Eliantos, Pintadera Hotel, Abaechelu Hotel, Hotel Baia delle Palme.

Il Comune di Pula sarà socio affiliato con il compito della promozione del territorio e le porte rimarranno aperte anche alle eventuali future associazioni o Enti che vorranno affiliarsi. "Fare rete era il presupposto indispensabile per ottenere un buon risultato e diventare competitivi a livello internazionale - ha evidenziato la sindaca Carla Medau - .

Abbiamo avuto pazienza, motivazione e fiducia e finalmente oggi partiamo con quest'ambizioso progetto".

"Pula Turismo" si occuperà di valorizzare il ruolo delle comunità locali per uno sviluppo turistico sostenibile, ma anche incentivare la collaborazione tra i soci e gli organismi pubblici e privati e promuovere l'immagine unitaria e complessiva del territorio di Pula. Presidente dell'associazione è stato eletto Manuel Tronci (Is Molas Hotel), vicepresidente Valeria Maria Gallia (Lantana Resort) e segretario Antonello Porcu (Pintadera Hotel). "In un anno in cui il Covid ha tolto tanto al settore turismo a Pula ha regalato un'associazione di promozione - ha commentato la promotrice del progetto, l'assessora al Turismo, Ombretta Pirisinu - . Nonostante le numerose difficoltà non ci siamo persi d'animo e abbiamo capito l'importanza di fare rete, affinché ogni imprenditore non si sentisse solo. Il nostro obiettivo è rendere appetibile ogni singola attività e attraverso il lavoro di squadra promuove la destinazione Pula al fine di essere riconosciuti nei migliori mercati nazionali e internazionali".