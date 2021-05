Crolla tetto capannone, 61enne muore a Gonnosfanadiga

È caduto dal tetto del capannone ed è morto. Tragedia oggi pomeriggio a Gonnosfanadiga, un uomo di 61 anni ha perso la vita.

Al momento non è chiaro se si tratti di un incidente sul lavoro o di un infortunio, i carabinieri della Compagnia di Villacidro e della Stazione di Gonnosfanadiga hanno avviato gli accertamenti.

Da quanto si apprende, il 61enne si trovava sul tetto di un capannone situato lungo la strada provinciale 57, in località Santa Maria. Non è chiaro cosa stesse facendo sul tetto dello stabile, sta di fatto che un lastrone si è sbriciolato sotto i suoi piedi e lui è caduto nel vuoto. Un volo di cinque o sei metri e poi lo schianto sul pavimento.

Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dell'ambulanza del 118 e dei carabinieri. Ma per il 61enne non c'è stato nulla da fare.