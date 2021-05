Covid: in Marmilla solo 3 casi per 18 Comuni

Da 43 a 3 contagi. Nell'ultimo mese è calato drasticamente il numero di positivi nel territorio dei diciotto comuni dell'Unione "Marmilla". Oramai il traguardo della zona interna "Covid free" è davvero vicino.

"Il merito è del grande senso di responsabilità dei nostri cittadini - dice il presidente dell'Unione Marco Pisanu - ma la sfida contro questo subdolo virus non è ancora vinta. Per questo invitiamo i residenti nei nostri 18 comuni ad osservare le norme di sicurezza, oramai note a tutti, anche quando la Sardegna, e dunque la Marmilla, diventeranno zona bianca dal prossimo 1 giugno".

Ad oggi sono tre i cittadini positivi al Coronavirus in un territorio di poco più di 24 mila abitanti. Ovvero: la media di 0,16 per Comune. Sono 15 i comuni, su 18 totali, dove attualmente non si registra nessun contagiato: Barumini, Collinas, Furtei, Genuri, Las Plassas, Lunamatrona, Pauli Arbarei, Segariu, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Villanovafranca e Villanovaforru. Solo un contagio nelle comunità di Gesturi, Sanluri e Villamar.

A fine aprile i positivi erano 43 spalmati in 6 comuni, dopo un mese sono appena tre in altrettanti paesi. "La circolazione del virus ha subito un'importante battuta d'arresto nel nostro territorio - affermano congiuntamente i 18 sindaci dell'Unione - siamo soddisfatti e ringraziamo i nostri cittadini per i comportamenti corretti. Ma invitiamo tutti a non abbassare la guardia e a continuare a usare la mascherina anche negli spazi pubblici, igienizzarsi di frequente le mani ed evitare ogni forma di assembramento".