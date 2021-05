Comuni: mini terremoto in Giunta Cagliari, va via Piroddi

Mini terremoto in Giunta al Comune di Cagliari. Il sindaco Paolo Truzzu ha assunto ad interim le deleghe della Cultura, Spettacolo e Verde pubblico, che erano state affidate all'assessora Paola Piroddi, che il primo cittadino ha voluto ringraziare "per l'impegno profuso al servizio della città".

La sostituzione dell'assessora arriva a pochi giorni dalla bagarre scatenata in Consiglio dopo l'annuncio del consigliere di maggiorana Antonello Angioni (Psd'Az) di avere ricevuto una lettera da un legale che preannuncia una denuncia presso la Procura della Repubblica da parte di Piroddi per l'attività in Consiglio da lui svolta. La minoranza aveva sollevato un "tema etico" e chiesto una sospensione urgente dei lavori dell'aula per convocare una riunione di capigruppo. Le opposizioni avevano già allora parlato di un avvicendamento all'assessorato comunale alla cultura, sempre in quota al Psd'Az. Oggi la revoca dell'incarico e l'assunzione ad interim da parte del sindaco in attesa di riaffidare l'assessorato.