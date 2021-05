Ciclismo: 250 iscritti al Giro delle miniere, si parte il 29

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Torna per il 22/o anno consecutivo nel Sulcis Iglesiente-Guspinese il Giro delle Miniere. La corsa ciclistica a tappe organizzata dalla Società Ciclistica Monteponi di Iglesias, è in programma dal 29 maggio al 3 giugno.

Oltre 250 gli iscritti alla gara, provenienti dall'Italia e dall'estero. Testimonial d'eccezione i campioni Claudio Chiappucci "el diablo" e Patrizia Spadaccini. Si parte il 30 maggio da Villamassargia con una cronometro, valida per l'assegnazione della maglia tricolore di specialità, con arrivo a Siliqua. Il giorno seguente la carovana si sposta a Pabillonis per un medio fondo dedicato alla cittadina della Terracotta.

Terza tappa Vallermosa con la Coppa Città di Vallermosa Memorial Giancarlo Rinaldi. Il 2 giugno, spazio al Campionato regionale di Fondo "Gran Fondo delle Miniere", con la classica Granfondo delle Miniere - Trofeo Parcogeominerario Memorial Roberto Saurra di 130 chilometri. Il Giro 2021 si concluderà a Gonnesa con una giornata dedicata alle donne, dove arriveranno anche le squadre femminili di handbike dalla penisola.

Il Giro delle Miniere come consuetudine dedica la manifestazione a Franco Ballerini, compianto commissario tecnico della nazionale italiana, e il Gran Fondo al "Trofeo Parco Geominerario Memorial Roberto Saurra".

"Vogliamo fare della Sardegna l'isola dello sport - afferma l'assessore del turismo Gianni Chessa - la Giunta Solinas considera lo sport non solo come un modello di educazione e aggregazione sociale, ma anche come una forma di valorizzazione e promozione del territorio. Ripartiamo dallo sport come catalizzatore di eventi per promuovere il turismo, uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Manifestazioni sportive come il Giro delle miniere - aggiunge l'esponente dell'esecutivo Solinas - suscitano emozioni ed esaltano le peculiarità del territorio. Investiamo negli eventi sportivi - spiega l'assessore - anche per destagionalizzare l'offerta turistica e ampliare le opportunità delle attività ricettive". (ANSA).