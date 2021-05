Carabinieri: 1/a visita in Sardegna del comandante generale

(ANSA) - CAGLIARI, 27 MAG - Prima visita in Sardegna del generale Teo Luzi, nuovo comandante generale dell'Arma dei Carabinieri. Questa mattina l'alto ufficiale ha fatto visita alla Legione Carabinieri Sardegna dove ha incontrato il generale Francesco Gargaro e i militari dei reparti territoriali, mobili, speciali e forestali dell'Arma, nonché alcuni delegati degli organismi di rappresentanza nonché dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Sempre nella sale di rappresentanza della Legione ha incontrato e salutato il Prefetto di Cagliari, il Procuratore Capo della Repubblica, il Questore e il Comandante Regionale della Guardia di Finanza. Successivamente il generale Luzi ha raggiunto la Compagnia Carabinieri di Villacidro, poi la Stazione di Domusnovas e infine la Scuola Allievi Carabinieri di Iglesias, intrattenendosi coi comandanti e con il personale in servizio e in congedo. Nel corso dell'incontro il massimo vertice dell'Arma ha espresso apprezzamento per l'attività svolta sul territorio dai Carabinieri in Sardegna, con particolare riferimento alla gestione della grave crisi pandemica, ricordando anche i militari che purtroppo sono rimasti vittima del Covid. (ANSA).