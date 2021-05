Sanità: il 4 giugno riapre Pronto soccorso Marino Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Riaprirà al pubblico venerdì 4 giugno, il Pronto Soccorso dell'ospedale Marino di Cagliari.

La scelta di rendere operativo il pronto soccorso - spiega una nota dell'Ats Sardegna - risponde all'esigenza di decongestionare gli altri Ps dell'area metropolitana (Policlinico di Monserrato e Brotzu) per tutte le urgenze minori.

La Direzione dell'Ats, a seguito di un incontro con l'Assessorato regionale alla Sanità, ha quindi concordato l'apertura del Pronto soccorso dell'ospedale cagliaritano, anche in virtù del calo di contagi da Sars-Cov2, dei ricoveri dei pazienti Covid e dall'abbassamento dell'RT. La riapertura del servizio permetterà quindi di snellire e alleggerire gli accessi nei pronto soccorso cittadini, che continueranno a essere punto di riferimento per gli accessi dei codici rossi.

Nel frattempo, l'Ats ha convocato la conferenza dei servizi per avere le autorizzazioni all'esecuzione dei lavori del Pronto Soccorso del Santissima Trinità (ampliamento sala d'attesa), oltre al rifacimento della segnaletica interna del nosocomio.

