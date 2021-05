Porto canale: Todde, prossima settimana tavolo nazionale

(ANSA) - CAGLIARI, 26 MAG - Lavoratori e sindacati del porto canale da una parte, viceministra del Mise Alessandra Todde dall'altra. Un incontro durato circa un'ora nell'area business dell'aeroporto di Cagliari per provare a capire quale sarà il futuro dello scalo industriale con 192 operatori in cassa integrazione.

E alla fine uno spiraglio. La prossima settimana si riaprirà il tavolo nazionale - ha garantito Todde - sul porto. "Durante il confronto abbiamo definito un percorso per i prossimi passi della vertenza. È importante assicurare la piena attuazione dell'emendamento, continuare a lavorare sull'agenzia per garantire il mantenimento delle professionalità dei lavoratori e riconvocare il tavolo nazionale per discutere delle prospettive del porto".

Cauto ottimismo anche da parte dei sindacati: "È stato un incontro positivo - ha detto William Zonca, Uil - noi abbiamo ribadito l'importanza della agenzia del transhipment. E chiesto che il futuro del porto si giochi proprio in questo settore".

Sugli altri temi caldi in Sardegna Todde ha ribadito l'importanza dell'arrivo della gasiera a Oristano. "La Sardegna era senza gas - ha detto - e ritengo che questa svolta vada a vantaggio delle aziende e delle famiglie per quanto riguarda le bollette".

Novità in vista anche per Syder Alloys: "Stiamo monitorando la situazione- ha detto- presto sentiremo anche l'azienda per capire a che punto siamo". Sulla chimica verde Todde ha spiegato che "c'è la necessità di dare uno slancio". (ANSA).