Porto canale: nuova protesta lavoratori in Assessorato

Lavoratori e sindacati davanti all'Assessorato regionale all'industria chiedere una soluzione urgente per il porto canale: operatori ancora alla ricerca di un futuro dopo l'addio della Cict.

"Chiediamo - ha detto il segretario generale della Uiltrasporti Sardegna William Zonca, durante il sit-in - che l'Agenzia del Transhipment venga istituita dal Governo senza dannose interferenze nel percorso parlamentare".

Sos all'Industria. "Riteniamo che i due assessorati siano coinvolti in questa vertenza - ha detto Zonca - per questo chiediamo il sostegno nel percorso già definito per la creazione di una Agenzia per i lavoratori del Transhipment a tutela delle professionalità e dell'occupazione con la possibilità, come è avvenuto a Gioia Tauro e Taranto, di avere tre anni di copertura in modo da consentire il continuo scouting (speriamo con la Zona Economica Speciale operativa) per trovare un nuovo terminalista".

I sindacati attendono la convocazione degli assessori. Mentre stasera in aeroporto ci sarà l'incontro con la viceministra allo Sviluppo Economico, Alessandra Todde. "Riteniamo fondamentale che la politica regionale sostenga con forza questo atto legislativo in Parlamento affinché l'agenzia del Transhipment di Cagliari venga istituita prima possibile così come è avvenuto per altre realtà portuali".

Domani i lavoratori del Porto Industriale manifesteranno dalle 10 alle 13 nuovamente nel piazzale del Consiglio regionale.