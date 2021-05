Metano: viceministra Todde, giornata storica per la Sardegna

(ANSA) - ORISTANO, 26 MAG - "Oggi è una giornata storica perché tutti, con ruoli diversi, abbiamo lavorato per fare in modo che la metanizzazione della Sardegna fosse reale". Così la viceministra dello Sviluppo economico Alessandra Todde in occasione dell'approdo al porto di Oristano della prima nave da trasporto Avenir Accolade che ha immesso i primi settemila metri cubi di gas naturale liquefatto nell'impianto di Higas.

"La Sardegna è l'unica Regione d'Italia non metanizzata - ha aggiunto l'esponente del Governo Draghi - e ora ha finalmente l'occasione di recuperare questo gap".

Si tratta "del primo di una serie importante di progetti che stanno intervenendo in questa direzione per portarci ad avere ciò che i sardi chiedono, la metanizzazione appunto".

Su questo, ha concluso Todde, "non ci possono essere differenze di posizione: il gas deve essere accessibile ai cittadini e alle imprese al prezzo corretto, affinché anche la Sardegna diventi competitiva". (ANSA).