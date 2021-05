Vela: riparte la stagione dello Yacht Club Costa Smeralda

(ANSA) - PORTO CERVO, 25 MAG - È stato presentato oggi, nella sede di Porto Cervo, il calendario sportivo 2021 dello Yacht Club Costa Smeralda e il programma sportivo Young Azzurra, la sfida per il futuro del glorioso club di vela fondato nel 1967 dal principe ismaelita Karim Aga Khan.

A dare il "buon vento" alla stagione di regate appena iniziata è stata la principessa Zahra Aga Khan, presidente del Consiglio direttivo dello YCSS: "Rivedere le porte del club aperte dopo quest'anno così difficile mi riempie di grande gioia", ha detto intervenendo in apertura della conferenza moderata dal giornalista Giovanni Bruno. "Da parte del Club e di tutti i suoi soci sento la voglia di riconnettersi con il mondo e soprattutto di tornare a regatare".

Ma ecco allora il calendario delle regate, che si spingerà fino a ottobre, presentato dal commodoro dello YCCS, Michael Illbruck, e dal segretario generale e direttore sportivo, Edoardo Recchi. La stagione si è già aperta con la Regata della Accademia Navale, che si è svolta dal 24 al 2 maggio scorsi. Il prossimo appuntamento è dall'1 al 5 giugno con Loro Piana Superyacht Regatta, quindi YCCS J/70 Sailing Clinic (11-13 giugno), Swan Sardinia Challenge - The Nations League (21-26 giugno), Grand Prix 2 Persico 69F - Academy (1-4 luglio), Grand Prix 2.1 - Persico 69F Cup (5-10 luglio), Grand Prix 2.2 - Persico 69F Cup (12-17 luglio), Coppa Europa Smeralda 888 (23-25 luglio), YCCS Members Championship Warm Up Regatta (31 luglio-1 agosto), YCCS Members Championship (7-8 agosto), Palermo - Porto Cervo - Montecarlo (21-26 agosto), Maxi Yacht Rolex Cup (5-11 settembre), Porto Cervo - Montecarlo 24h Maxi Race (12 settembre), Invitational Smeralda 888 (24-26 settembre) e Sailing Champions League (7-10 ottobre).

Di rilievo anche il programma sportivo di Young Azzurra, il progetto sportivo lanciato l'anno scorso dallo Yacht Club Costa Smeralda dedicato ai giovani talenti della vela italiana in un'ottica di pari opportunità. Il giovane equipaggio coordinato da coach Gabriele Bruni, con Ettore Botticini skipper, Federico Colaninno nel ruolo di flight controller, Francesca Bergamo ed Erica Ratti che si alternano alla randa, fresco vincitore a Malcesine del Grand Prix 1.1 della Persico 69F Cup, prima tappa del circuito, sarà impegnato anche nelle regate internazionali della Youth Foiling Gold Cup 2021. (ANSA).