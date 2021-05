Punta Giglio, società proprietaria interdice l'accesso

Borgosesia srl, la società che detiene in esclusiva la metà del compendio di Punta Giglio e l'altra metà in comproprietà indivisa con la Regione, da oggi ha interdetto l'accesso al piazzale antistante la riserva naturale ricompresa nel territorio del Parco naturale regionale di Porto Conte, ad Alghero.

Alcuni operai inviati dalla società di Milano hanno provveduto a sistemare dei dissuasori in cemento così da fare in modo che il piazzale, abitualmente utilizzato come parcheggio dai visitatori dell'area ma anche dai fruitori dei servizi portuali e balneari che si trovano a poca distanza, sia accessibile solo dai pedoni.

I blocchi garantiscono anche l'accesso dei mezzi di soccorso sino al cancello installato dal parco, il cui comodato d'uso gratuito per la gestione dell'area è scaduto il 31 dicembre scorso.