Europei: Oriali "ora un po' di relax prima di Coverciano"

(ANSA) - SANTA MARGHERITA DI PULA, 25 MAG - In ritiro-relax in Sardegna, prima del vero raduno a Coverciano in vista dell'esordio agli Europei contro la Turchia. "Una scelta - ha detto il team manager della Nazionale, Lele Oriali - per dare ai giocatori la possibilità di stare 4-5 giorni con le famiglie e allo stesso tempo per capire le condizioni di ognuno di loro.

Siamo contenti: ci si ritrova tutti insieme. Molte cose saranno concesse in questi giorni. Quando si riprenderà a Coverciano rientreremo nella bolla".

Oriali non parla per ora di addio alla Nazionale: "Sono contento di essere qui - ha detto - sono valutazioni che si faranno più avanti naturalmente dopo aver parlato con il presidente e con Mancini". Due battute sul nuovo arrivato Raspadori: "Ha dimostrato in campionato le qualità che ha - ha spiegato - e infatti è qui con noi. Non ha una struttura fisica da area di rigore. Però davanti al portiere si fa sentire, ha senso del gol".

Clima sereno, ribadisce Oriali: "È un gruppo che ho visto crescere- ha detto- ed è la conferma del grande lavoro svolto da Mancini. Non dimentichiamoci che eravamo reduci da una brutta delusione. I giocatori arrivano da due stagioni di fila senza interruzioni, ad agosto molti di loro hanno giocato delle finali. Lo stress potrebbe essere più mentale che fisico, ma questo discorso vale anche per gli avversari". (ANSA).